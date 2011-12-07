В Татарстане за сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане зафиксировано 30 контактных случаев заражения COVID-19 за сутки. Завозных случаев не обнаружено, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом РТ.

Направлено в госпиталь – 17 человек, отправились на домашнее лечение – 13 человек.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 18 человек; Набережные Челны – 6; Альметьевский район – 1; Зеленодольский – 1; Мензелинский – 2; Нижнекамский – 1; Спасский район – 1 человек.

На данный момент в Татарстане зарегистрировано 21 784 случая COVID-19.

За весь период выздоровело 18 941 человек, в том числе 149 за минувшие сутки.

В общем количестве провакцинировано 415 386 человек, вторую прививку получили 292 587 человек. По республике за неделю было привито 37 068 человек.

На вакцинацию можно записаться по единому номеру 122, обратиться на портал госуслуг РТ или в МФЦ.