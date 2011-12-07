В казанском ЦУМе вновь можно будет вакцинироваться от COVID-19

В казанком ТЦ «ЦУМ» вновь откроется пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинироваться в ЦУМе можно будет с 12 июля, сообщила пресс-служба ТЦ.

«Прививать будут первой дозой, второй компонент пока делаем в самих поликлиниках» - отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

В Министерстве добавили, что через три недели, если желающих привиться в этом пункте будет много, то медики продолжат работу.

Вакцинировать всех желающих будут бесплатно по живой очереди без предварительной записи с 10:00 до 20:00.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани открылся мобильный пункт вакцинации в Леруа Мерлен.