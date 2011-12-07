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В Татарстане зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19

За сутки COVID-19 подтвердился у 25 казанцев. 

В Татарстане зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19.

География заболеваний: в Казани 25 случаев заражения, в Набережных Челнах — 11. Следом идет Альметьевский, Аксубаевский Пестречинский, Сармановский районы — по два человека. В Тукаевском, Актанышском, Буинском, Заинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском районах по одному заболевшему. 

Общее число заболевших коронавирусом в РТ достигло 25957. За все время выздоровели 22660 пациентов, в том числе 29 — за последние сутки. Всего в РТ от COVID-19 умерли 704 человека.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ призвал активно продолжать кампанию по вакцинации населения.

КВ
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