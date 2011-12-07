В Татарстане зарегистрировано две новые смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились два новых случая смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, в больницах скончались мужчины 46 лет и 51 года. У обоих из них имелись хронические заболевания.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.

Всего, по данным на 10 октября, в республике зарегистрировано 116 смертей от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане выявили 56 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 8 930 татарстанцев, 7 870 из них вылечились.