Кому противопоказана прививка и могут ли принуждать к ней

Специалисты ответили на вопросы татарстанцев, которые поступили на горячую линию, организованную накануне мероприятия.

Всего с начала распространения инфекции в республике зарегистрировано 16720 случаев заражения COVID-19. Специалисты считают, что на данный момент ситуация с распространением инфекции в регионе стабильная, в марте всплеска заболеваемости не ожидается.

Этот год в Татарстане пройдет под знаком антиковидной вакцинации, заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. В наш регион вакцины доставлено достаточно, и любой желающий от 18 лет и без противопоказаний может сделать прививку.

Записаться на вакцинацию можно любым из 5 способов: через портал госуслуг РФ, портал госуслуг РТ, МФЦ, по телефону в районной поликлинике или по номеру 122.

Первый этап вакцинации прошли 24 тысячи татарстанцев, 5400 уже сделали вторую прививку, рассказал руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Дмитрий Лопушов. Он сообщил, что каждый привитый татарстанец в личном кабинете на портале госуслуг получает дневник самоконтроля. Здесь он отмечает все изменения самочувствия, а поскольку доступ имеет только он, никто не может фальсифицировать результаты.

Как рассказал Дмитрий Лопушов, многочисленные исследования показали, что после прививки имеются допустимые изменения состояния здоровья, но все они кратковременные и не вызывают осложнений, обычно проходят в течение одного — трех дней. Так, может подниматься температура, но это купируется приемом обычных препаратов.

Как сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, вакцинация от ковида носит сугубо добровольный характер. Если татарстанцам станут известны достоверные факты о принуждении к прохождению процедуры, информацию необходимо донести до оперативного штаба Татарстана. Также можно сообщить об этом в Общественную палату РТ или на телефон горячей линии по номеру 122. Фазлеева подчеркнула: если человек не хочет прививаться, то он имеет право этого не делать.

Есть 6 противопоказаний для вакцинации, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. По его словам, среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам вакцины; сильные аллергические реакции в анамнезе. Также нельзя делать прививку татарстанцам при острой фазе каких-либо заболеваний или с обострением хронической болезни. Не сделают прививку беременным и женщинам, кормящим грудью, а также несовершеннолетним.

Был среди поступивших от граждан вопросов и такой: можно ли заразиться коронавирусной инфекцией от самой вакцины? Как сообщил заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики КГМУ профессор Рустем Исламов, в составе российских вакцин нет самого коронавируса. Профессор объяснил, что в вакцине содержится белок вируса, на который вырабатываются антитела. Это значит, что вирус в организме не распространяется и не может стать причиной заболевания.

Как рассказал заведующий кафедрой медицинской и общей психологии КГМУ Владимир Менделевич, он изучил доступную научную литературу и сделал вывод, что риск заболеть и умереть у него выше, чем риск побочных эффектов от вакцинирования. Прививку сделал не только он сам, но и его жена, дочь и зять, то есть все родственники, за исключением двух десятилетних внучек. Доктор медицинских наук подчеркнул, что вакцинироваться его никто не заставлял и вопрос о вакцинации — личный выбор каждого.

Автор: Вероника Осинина