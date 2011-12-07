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Марина Патяшина оценила ситуацию с COVID-19 в РТ как стабильную

В республике удалось избежать взрывного роста количества заболевших.

На сегодня в Татарстане 1761 подтвержденный случай заражения COVID-19. В целом ситуация в республике оценивается как стабильная — в субъекте страны удалось избежать взрывного роста количества заболевших. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На прошлой неделе мы ежедневно регистрировали от 80 до 100 новых случаев, средний прирост новых случаев составлял 6%», — уточнила Марина Патяшина.

Она добавила, что вирус будет циркулировать среди нас, нужно научиться с ним жить и защищаться от него.

КВ
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