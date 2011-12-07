Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева: Рекомендую всем при выходе из дома иметь при себе маску

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Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рекомендовала татарстанцам выходить из дома, имея при себе средства защиты. Маску рекомендуется надевать при контакте с людьми и обязательно быть в ней в общественном транспорте, объектах торговли. Об этом она заявила на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Рекомендую всем при выходе из дома иметь при себе маску», — заявила Фазлеева.
При этом прогулки в Татарстане разрешены, но собираться большими группами не нужно. Одиночные прогулки возможны.