Вирусная память

По мнению Виктории ДЕЛЯН, завкафедрой аллергологии и иммунологии КГМА, кандидата меднаук, такая постановка вопроса не совсем корректна. В интервью журналисту «КВ» она пояснила почему.

- Тяжесть течения вирусной инфекции у каждого конкретного человека зависит от многих факторов. Конечно же, в первую очередь она зависит от функционального состояния иммунной системы. Это сложная многоуровневая система, она включает в себя врожденный и приобретенный (адаптивный) иммунитет. Каждая из составных частей иммунной системы обладает своим набором инструментов для борьбы с инфекцией.

Так, например, в состав врожденной иммунной системы входят специальные клетки, которые способны убивать вирусы. Они так и называются - естественные киллеры. Кроме этого, врожденный иммунитет имеет обширный набор активных белковых молекул - интерферонов, те также способны разрушать вирусы. Главным оружием врожденной защиты служат вируснейтрализующие антитела. При заражении вирусом, в том числе и коронавирусом, в работу включаются обе части иммунной системы, они взаимодействуют и дополняют друг друга. Так развивается ответ на вирусную инфекцию.

На работу иммунной системы оказывает влияние состояние здоровья человека. Известно, что тяжело коронавирусная инфекция протекает у людей с различными сопутствующими заболеваниями: прежде всего с ожирением, диабетом, гипертонической болезнью. У этой группы пациентов вероятность летального исхода существенно выше, чем у относительно здоровых людей. Многое зависит и от того набора вирусов и бактерий, с которым человек уже встречался в течение своей жизни.

Ну и, наконец, некоторый «вклад» вносит и генотип самого вируса. Однако пока инфекция распространяется среди первых нескольких миллионов человек, вирус еще не успел пройти этап естественного отбора на снижение патогенности (способности вызывать заболевание).

- И все же: насколько высока вероятность повторного заражения коронавирусом?

- Действительно, одно время появилась информация о случаях повторного заражения COVID-19. Как выяснилось, они связаны с ошибками диагностических тестов, так называемыми ложноотрицательными результатами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что иммунитет против новой коронавирусной инфекции успешно формируется, и его эффективность можно оценить. Для этого в сыворотке крови переболевшего человека определяют особые специфически связывающие вирус белки. Их называют противовирусными антителами. Такие тесты в настоящее время доступны на рынке медицинских услуг, и некоторые коммерческие лаборатории предлагают исследования на определение антител к SARS-CoV2 (коронавирус).

- А как вы считаете, мы действительно скоро получим вакцину против коронавирусной инфекции?

- Десятки исследовательских лабораторий по всему миру ведут ее разработку. Зарубежные исследователи бодро рапортуют о своей успешной работе в этом направлении и начале клинических испытаний вакцины на первых добровольцах. Не менее плодотворно занимаются этой работой и в России. Два крупных российских исследовательских института - новосибирский центр «Вектор» и институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Надо набраться терпения, дождаться результатов исследований. А пока мы можем позаботиться об улучшении состояния своего здоровья, помочь своей иммунной системе бороться с различными вирусами и бактериями, с которыми мы сталкиваемся каждый день.