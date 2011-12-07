677 тысяч татарстанцев подлежат в 2020 году профилактической диспансеризации

«Задача полного выполнения плана диспансеризации до конца года очень серьезная и объемная», - напомнил в ходе недавней коллегии минздрава республики премьер-министр РТ Алексей Песошин и поручил утвердить недельные планы по выездам мобильных поликлиник в муниципальные районы. Напомним, что проект «Мобильная поликлиника» обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи в рамках диспансеризации взрослого населения всех районов Республики Татарстан.

Мобильные комплексы закреплены по зонам обслуживания районов республики за Республиканской клинической больницей, Больницей скорой медицинской помощи города Набережные Челны, городской клинической больницей №7 города Казани и Альметьевской центральной районной больницей.

В первую очередь врачи обеспокоены снижением количества флюорографических обследований и выявлением новых случаев туберкулеза. Тем более что в период пандемии основной упор при обследовании с помощью аппаратов компьютерной томографии легких при внебольничных пневмониях делался на возбудителей коронавирусной инфекции. В меньшей степени обращалось внимание на другие инфекции. Именно поэтому, по словам главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, сейчас первостепенная задача - наращивание темпов иммунизации, иммунодиагностики и флюорографических осмотров. Это позволит защитить население от других инфекционных заболеваний.