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В РКБ проверят легкие переболевшим COVID-19

Исследования проводят в первом отделении функциональной диагностики.

В РКБ стала доступна процедура диагностики легких у переболевших COVID-19. Исследования проводят в первом отделении функциональной диагностики, сообщает пресс-служба клиники.

Теперь переболевшие коронавирусом могут узнать причины слабости, одышки и утомляемости. Диагностика проходит при помощи бодиплетизмографии и определения диффузионной способности легких.

Такой метод диагностики позволяет измерить максимальный объем воздуха в легких пациента при полном вдохе, а также сколько воздуха остается в легких при выдохе.

Сейчас процедуру можно пройти как по направлению от пульмонолога, так и в платном режиме.

КВ
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