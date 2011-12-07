Детский психолог Лия Бодрова: Вопреки диагнозу будьте счастливы!

- Для начала получить информацию. У людей есть разные психологические стадии реагирования на стресс. Сначала шок, затем отрицание, когда в голове мысли: «Нет! Не может быть, это не с нами. Ребенок себя хорошо чувствует, значит, с ним все хорошо». Третья стадия отреагирования, которая может выражаться по-разному, до агрессивного поведения и гнева. После идет условная стадия глубокого проживания, вплоть до депрессии. В это время чаще всего происходит переоценка ценностей и все самые печальные сценарии начинают крутиться в голове: «А если ничего не получится?..» Но именно в этот момент рождается алгоритм действий. Потом идет договор с самим собой, наступает стадия принятия болезни. И меняется все: отношение к жизни, продуктам питания, распорядку дня. Мир становится позитивным. И до родителей наконец начинают доходить советы врачей и психологов. Поэтому очень важно как можно раньше обратиться к медицинскому психологу, который поможет быстрее пройти эти стадии. - Как же родители принимают серьезный диагноз ребенка?- Это всегда стресс для всех членов семьи. Нет волшебной палочки или таблетки, чтобы сразу все принять. Но всегда нужно видеть позитивный образ счастливого сына или дочки в будущем. Вот он отучится в школе, поступит в институт, окончит его, найдет успешную работу... Когда мы держим это в голове, то словно транслируем ребенку, каким ему быть. Если же родитель находится в подавленном состоянии или очень долго застревает в горе, ребенок это чувствует. Поэтому психологи рекомендуют сказать самому себе: «Да, я переживаю, но сейчас вот умоюсь, и все пройдет. Все решаемо. Мы обязательно справимся с этим...» - А как внушить ребенку, что даже с серьезной болезнью у него все будет хорошо?- Верить самому. Например, выяснилось, что у ребенка диабет. Говорите: «Да, это с нами случилось. Но мы переживем и справимся с тобой вместе. У кого-то из детей проблемы со зрением. Им каждый день меняют линзы и капают в глазки. У кого-то аллергия - дети не могут есть большинство продуктов. Они живут, выполняя какие-то ритуалы для того, чтобы сохранить качество жизни. Сахарный диабет - тоже определенный образ жизни». Сильно помогает ориентация на звезд. Нужно сказать ребенку: «Да ладно, вон у Пеле тоже был сахарный диабет. А сколько голов он забил?» Или: «Да ладно, актриса Холли Берри тоже с сахарным диабетом. А в скольких фильмах снялась? Классно же выглядит!» Самое главное - внушить ребенку, что диабет не мешает человеку быть счастливым.- У девочек и мальчиков разные фазы принятия диагноза?- С возрастом у детей на первый план выступает уровень эмоциональной оценки болезни и ее последствий, возрастает переживание болезни. У малышей отношение к болезни не затрагивает, как мы говорим, смысловую иерархию личности. В подростковом же возрасте наблюдается собственная оценка болезни. Девочки в младшем школьном возрасте более сдержанны в проявлении чувств. Они ищут смысловую нагрузку болезни и менее чувствительны к боли. А мальчики чаще развивают в себе фобии к медицинским процедурам, демонстрируют недостаточный уровень самоконтроля и повышенную эмоциональную лабильность.- А что делать, если ребенок начал закрываться?- Если ребенок закрывается, это может говорить о том, что родитель что-то не принимает в нем. Семье желательно проводить больше времени вместе, рассказывая о своих собственных переживаниях, обучая открытости. Воскресный обед, просмотр семейных фотографий, походы в театр или кино - все вместе. Нужно научить ребенка адекватно реагировать на то, что у него внутри, опять своим примером. Не приставать со словами: «Расскажи, почему ты такой грустный». Но если у ребенка резко изменилось пищевое поведение, режим сна и бодрствования, привычки, поведение, надо обратиться к специалисту. Если он стал более активным или, наоборот, заметно снижение активности, концентрации внимания, раздражительность, слезливость, длительный упадок сил, перепады настроения, появились странные компании или ребенок закрылся и ни с кем не хочет общаться, то нужно, конечно, обратиться к специалисту - психологу или психотерапевту. Если же у него постепенное отдаление типа «Мам, не заходи в мою комнату», то, выражаясь нашим языком, взрослеющий ребенок просто обозначает свою территорию. В этом случае не стоит его беспокоить. Иначе можно еще больше оттолкнуть ребенка. А задача родителя - быть ребенку старшим другом. Обычно мы предлагаем способы выхода из эмоционального напряжения. Например, можно отдать сына или дочь в спорт, на танцы, занятия вокалом. Главное, чтобы деятельность была совместной: родители должны провожать, встречать ребенка и интересоваться его успехами и неудачами. - У таких детей бывают проблемы в школе, их дразнят и даже травят...- Повторюсь, родителям важно помнить, что их ребенок как был полноценным, так и остался. Если вы будете считать его неполноценным, то он почувствует себя таким и будет себя таковым ощущать. Держите в голове образ успешного, сильного, счастливого, социально адаптированного ребенка вне зависимости от болезни. Передавайте своему ребенку модели успешного общения с одноклассниками и способы решения тех или иных проблем. Кстати, психология агрессора и жертвы в большей степени складывается по семейным моделям воспитания и поведения, нежели от того или иного заболевания. Такая комбинация присутствует чаще всего в случае совпадения стратегий поведения и заболевания как толчка к тем или иным моделям взаимодействия с обществом.- Если говорить, например, конкретно о школе? - Это может быть не только школа, любой социум. Членам семьи прежде всего необходимо решить, будут ли они всем рассказывать о заболевании или нет. Многие психологи рекомендуют, конечно, рассказывать всем, особенно близкому кругу общения, школьному или детсадовскому персоналу, включая администрацию. Ведь ребенку может понадобиться помощь, а люди вокруг должны знать и уметь вовремя помочь. Например, в школе мама больного диабетом ребенка может на родительском собрании выступить с презентацией сахарного диабета и рассказать о методах оказания помощи таким детям. К примеру, что нужно делать, если больной ребенок у вас в гостях и ему стало плохо? Ребенок тоже может провести презентацию для одноклассников. Во многих школах такой опыт зарекомендовал себя как успешный, помогая социальной адаптации ребенка. Но повторюсь: как презентовать миру его диагноз, каждая семья решает самостоятельно.- Есть ли способы социально-психологической помощи таким детям?- Конечно, в первую очередь это семья. Например, в последние годы в реабилитации ребенка с сахарным диабетом применяется смежный подход, при котором тесно взаимодействуют родственники, семья, врачи, педагоги, психологи, тренеры (по дополнительным кружкам), при необходимости и социальные службы. Вместе они стремятся достичь гармоничного благополучия и улучшения качества жизни семьи с ребенком с сахарным диабетом.- Есть ли у вас методики по реабилитации?- В своей работе мы используем и комплекс техник, методов, методик, и различные психотерапевтические подходы, и направления как классических, так и современных психологических теорий и практик, и всевозможное психологическое оборудование, и полностью укомплектованные сенсорные комнаты - в зависимости от цели и запроса к психологической помощи. Если же говорить именно о психологической реабилитации, то да, психологическую помощь можно получить как в стационаре, так и после выписки по месту жительства в поликлинике, детском саду, школе.- Ваш главный совет таким родителям и детям? - Счастливый родитель, счастливый ребенок, счастливая семья! Покажите своим примером счастливую жизнь вне зависимости от диагноза!