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Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала о ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

В республике не произошло серьёзного прироста заболевших вирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в ходе брифинга в Доме Правительства РТ рассказала о ситуации с COVID-19 в Татарстане после новогодних праздников.

«За период новогодних праздников мы не наблюдали увеличения количества заболевших лиц, темп прироста новых случаев по-прежнему составляет 0,7%. Мы характеризуем эпидемиологическую ситуацию как стабильную», — сказала Патяшина.

Тем не менее, в ведомстве продолжают пристально следить за развитием ситуации и количеством пациентов, обратившихся в поликлиники, поступивших в стационары. Риски увеличения заболеваемости остаются высокими.

КВ
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