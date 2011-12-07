Глава Роспотребнадзора по РТ рассказала о ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в ходе брифинга в Доме Правительства РТ рассказала о ситуации с COVID-19 в Татарстане после новогодних праздников.

«За период новогодних праздников мы не наблюдали увеличения количества заболевших лиц, темп прироста новых случаев по-прежнему составляет 0,7%. Мы характеризуем эпидемиологическую ситуацию как стабильную», — сказала Патяшина.

Тем не менее, в ведомстве продолжают пристально следить за развитием ситуации и количеством пациентов, обратившихся в поликлиники, поступивших в стационары. Риски увеличения заболеваемости остаются высокими.