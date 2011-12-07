Марина Патяшина: Заболеть новой коронавирусной инфекцией от прививки невозможно

Руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в ходе брифинга в Доме Правительства республики рассказала о вакцинах против COVID-19, разработанных в России. Это препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Обе вакцины эффективны и безопасны, хотя по своей структуре отличаются. «Спутник V» — векторная вакцина, где генетический материал вируса доставляется в клетку через аденовирус. «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина.

«Живой вирус для производства вакцин не используется. Заболеть новой коронавирусной инфекцией от прививки невозможно. Ни теоретически, ни практически», — подчеркнула Патяшина.

При этом особых преимуществ одной вакцины над другой — нет.