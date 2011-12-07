Темп вакцинации от COVID-19 в Татарстане оказался невысоким

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев охарактеризовал темпы вакцинации от COVID-19 в Татарстане как «невысокие». Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Доме Правительства РТ.

Всего на сегодняшний день в Татарстан поступило 12,5 тысяч доз вакцины «Спутник V» из двух компонентов.

«К сожалению, темп вакцинации на сегодняшний день невысокий, несмотря на то, что в Республике Татарстан организовано 57 пунктов вакцинации. Не в каждой поликлинике будет организована [вакцинация], но тем не менее, проводником к получению вакцины будет являться ваш участковый врач, ваша поликлиника. То есть непосредственно туда необходимо будет обращаться для того, чтобы получить вакцинацию в ближайшее время», — сказал Абашев.

До конца февраля Татарстан получит 190,5 тысяч доз препарата «Спутник V».