В Минздраве Татарстана призвали следить за изменениями в организме после вакцинации от COVID-19

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев призвал татарстанцев, сделавших прививку от COVID-19, следить за изменениями в организме. Об этом он сказал на брифинге в Доме Правительства республики.

Сейчас в Татарстане вторую прививку вакциной «Спутник V» получили 170 граждан, за ними ведется врачебное наблюдение.

«Надо свою проактивную позицию в данном случае тоже проявлять, обращать внимание на те изменения в организме, которые происходят, даже если они не связаны с введением вакцины, очень чутко нужно относиться. Это дело новое, нельзя сказать, что мы имеем огромный опыт применения. С точки зрения предотвращения нежелательных последствий, которые возможны, как при любой вакцинации, нужно быть напряженнее», — заявил Абашев.

Впрочем, на сегодняшний день в России не зарегистрированы случаи осложнения после вакцинации от коронавируса, безопасность препарата составляет порядка 100%.