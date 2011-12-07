Врачи рассказали о серьезных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Российские врачи рассказали, какие существуют противопоказания к вакцинации и какие основания есть для медицинского отвода от COVID-19. Об этом пишут в «РБК».

По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, к противопоказаниям относят аллергические реакции. Например, отек Квинке или анафилактический шок. Если такие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины, люди спокойно могут получить медицинский отвод.

Терапевт добавил, что также серьезным ограничением является высокая и продолжительная температура, покраснения и отек на месте ранее введенной инъекции размером более 8 см.

«Сильная общая реакция — это повышение температуры тела выше 40°С в поствакцинальном периоде. При этом связанное с прививкой повышение температуры возникает в срок до трех дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по 15-й день с момента введения живой вакцины. Лихорадка вне этих сроков не связана с прививкой», — пояснил терапевт.

К пищевым аллергиям, также, как и к сезонным, противопоказания не относятся. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны.

«В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию», — объяснил он.

Болибок также отметил, что каждый случай индивидуален. Если при введении первого компонента вакцины возникла аллергическая реакция, то вводить вторую дозу необходимо либо другой вакциной, либо не стоит вообще.

Ко временным противопоказаниям к вакцинации, согласно рекомендациям Минздрава, относят обострение хронического заболевания или острую фазу инфекционных заболеваний.

Также временный медотвод пациент может получить на конкретный срок после консультации с узким специалистом. «Если, например, системные заболевания, как ревматоидный артрит, люди на гормонах, постоянное изменение дозировки, — тут, конечно, только узкий специалист. Нужно смотреть, у кого что, решение зависит от серьезности заболевания, степени его тяжести — единого шаблона для всех нет», — говорит врач-терапевт Альбина Стрельченко. То же самое относится к онкологическим заболеваниям.

Чтобы получить справку о медицинском отводе, необходимо обратиться к своему лечащему терапевту.