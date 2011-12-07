В Казани уровень заболеваемости простудными болезнями не снижается

За неделю в Казани зафиксированы свыше 13 тысяч заболевших острыми респираторными инфекциями. В Казани эпидемический порог превышен на 38,5%, сообщается на сайте мэрии Казани.Всего в Татарстане за неделю зарегистрировано 26 тыс. 436 случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 70,8 на 10 тысяч населения. Порог заболеваемости выше на 16,4%. Реже болеют дошколята и чаще школьники и взрослое население.Медики рекомендуют татарстанцам соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ряд казанских школ закрыт на карантин.