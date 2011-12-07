В Татарстане вырос спрос на вакцину от COVID-19

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил о повышенном спросе татарстанцев к вакцинации от COVID-19.

«Население, наконец, осознало важность вакцинации. По всей республике процесс идет очень активно, однако о дефиците препарата речь не идет», — процитировало Лопушова ИА «Татар-информ».

По его словам, сейчас в республике имеется 55 тысяч доз вакцины, оба компонента прививок поставляются одновременно. В ближайшее время в Татарстан поступит еще одна партия.

«Те, кто записался на вакцинацию, обслуживаются в медицинских организациях в приоритетном порядке. Поэтому если вы хотите сохранить свое время и нервы, лучше все-таки записаться», — подчеркнул эпидемиолог.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

Сделать прививку без записи казанцы могут в одном из 8 мобильных прививочных пунктов, расположенных возле станций метро и в крупных торговых центрах города.