В Татарстане выявлено 52 новых случая COVID-19

В Республике Татарстан зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, из которых один случай — завозной, остальные заразились контактным способом. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Направлены в медучреждения 17 человек, а 35 находятся на домашнем лечении.

В столице республики обнаружено 23 заразившихся человека, а в Набережных Челнах — девять человек. Следующим идет Альметьевский район — там заразились шесть человек. В Нижнекамском районе заболевших пять, и по двое в Менделеевском, Елабужском, Тукаевском и Чистопольском районах. Самое минимальное число заразившихся в Лениногорском районе — всего один человек.

На сегодняшний день в РТ выявлено 26 115 случаев COVID-19.

За весь период избавились от инфекции более 22 тыс. человек, в том числе 7 за прошедшие сутки.

Вакцинировались около 1 млн человек. 901 058 получили вторую дозу вакцины.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Набережных Челнах 95% заболевших COVID-19 не были вакцинированы.