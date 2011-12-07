Солнечный лишай превращает нашу кожу в географическую карту

Вернувшись из путешествия по жаркой стране, вы вдруг замечаете, что кожа начала покрываться не только веснушками, но и странными темными пятнами. О том, что это такое, «КВ» беседуют с врачом-дерматовенерологом, косметологом, врачом высшей категории Pеспубликанского Клинического кожно-венерологического диспансера Лейсан Насыбуллиной:- Отрубевидный лишай – длительная инфекция кожи, которая чаще всего проявляется в жаркое время года, в период активного солнца. Заболевание может встречаться повсеместно, но жители жарких стран страдают от этого недуга чаще. В быту его называют «солнечным» или «пляжным» лишаем. - Кто в основном страдает от этого недуга?- Отрубевидный лишай – болезнь молодых. Основным условием возникновения заболевания является повышенная потливость кожи. Сказать, что заболевание чаще поражает пожилых людей, было бы неправильным. У людей пожилого возраста сальные железы начинают плохо работать, поэтому у них кожа обычно сухая и морщинистая.Участки поражения выглядят, как мелкие желто-бурые точки. И со временем, когда заболевание развивается все дальше, пятна разрастаются. Образуются участки весьма причудливой формы, достигающие размеров человеческой ладони (до 15 см!). В итоге пациенты выглядят как географическая карта.- При каких симптомах лишая следует обращаться к врачу?- Как правило, лечить это заболевание начинают с целью устранения некрасивых пятен на коже для эстетической красоты. Болезнь протекает без каких-либо острых и воспалительных симптомов и не вызывает осложнений. Основным симптомом можно назвать появление на роговом слое кожи пятен различного цвета - от розового и желтоватого до темно-бурого. При появлении любого типа пятен необходимо обратиться к специалисту дерматовенерологу. Это связано с тем, что пятна отрубевидного лишая имеют большую схожесть с признаками других заболеваний, например, сифилисом. Особенно пятна Отрубевидного лишая необходимо дифференцировать от сифилитической розеолы и лейкодермы.- Что является возбудителем отрубевидного лишая и его причиной?- Возбудитель - условный патоген, дрожжеподобный грибок Pityrosporum который в нормальных условиях не вредит человеку. Для размножения и роста грибка нужны благоприятные условия. Комфортно он себя чувствует в роговом слое эпидермиса и в устьях сально-волосяных фолликулов. Также грибки данного видов играют роль при фолликулитах и при возникновении себорейного дерматита.Отрубевидным лишаем чаще болеют люди, имеющие сниженный статус иммунной системы: страдающие различными эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, туберкулезом, онкологией, ВИЧ-инфекцией, хроническими заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирением, люди, Также при возникновении заболевания важную роль играют генетическая предрасположенность, активность сальных желез и состав пота. Проявления Отрубевидного лишая встречаются и у здоровых, физически активных молодых людей.- Заболевание заразно?- Если мы говорим, что отрубевидный лишай вызывается представителями собственной флоры человека, то чаще он является неопасным. Лишай не имеет инфекционную природу, значит, и не заразен.- Чего стоит избегать людям с отрубевидным лишаем?- Если у человека есть предрасположенность к этому заболеванию, то, конечно же, стоит избегать жарких климатических условий и повышенной потливости. Летом нужно стараться применять меры профилактики. Носить одежду из натуральных, тонких тканей, которые могут препятствовать усиленному потоотделению, соблюдать правила личной гигиены и чаще мыться с целью удаления скопления роговых клеток с поверхности кожи. Избегать тяжелых физических нагрузок, стресса. Необходимо следить за здоровьем всего организма, лечить хронические заболевания, если таковые имеются. Грибок не исчезнет с поверхности кожного покрова, но не будет размножаться и распространяться и не проявляться клинически.- Чем лечится это заболевание? - Для диагностики отрубевидного лишая дерматовенерологи используют специальную лампу Вуда, делают пробу Бальцера, а также назначают микроскопические исследования. Поскольку при отрубевидном лишае поражается только кожа, его лечение предусматривает назначение препаратов наружного применения. Пациентам выписывают различные кератолитические и фунгицидные препараты в виде лекарственных мазей, растворов и шампуней. Необходимо учитывать, что степень распространенности и локализация очагов лишая разная. На сегодняшний день специалисты предпочитают противогрибковые средства для наружного применения, которые необходимо слегка втирать на пятна. Следует отметить, что тот или иной препарат назначается сугубо индивидуально с учетом общего состояния каждого пациента. Специалисты призывают больных не заниматься самолечением!