Как жить после перенесенного инфаркта?

О том, почему диабетики предрасположены к инфаркту, наш разговор с профессором-кардиологом, академиком АН РТ, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой кардиологии КГМУ, внештатным главным кардиологом Минздрава РТ Альбертом Галявичем.- Сколько времени может понадобиться для восстановления?- Самый опасный период - один месяц после инфаркта. Восстановление - сугубо индивидуальный процесс. В течение первого месяца пациент должен научиться ходить умеренным шагом. Темп ходьбы можно увеличивать только в том случае, если нет неприятных ощущений - одышки, боли за грудиной и в грудной клетке. Полезны ежедневные получасовые прогулки на свежем воздухе. Лучше выбирать для моциона дневные часы, но нельзя отправляться на прогулку сразу после еды, только через 2 - 3 часа. В холодную ветреную погоду лучше воздержаться от прогулок, чтобы не было ухудшения состояния. В случае хорошего самочувствия можно постепенно расширять двигательную активность. И, конечно же, нельзя забывать про обязательный прием лекарств, поддерживающих работу сердца. Если больному поставили стент, ему обязательно нужно пить ацетилсалициловую кислоту, статины от атеросклероза и лекарство против тромбоза, чтобы избежать возникновения сгустков крови в месте установки инородного тела, которым является стент. Очень важен при восстановлении и полноценный сон.- Альберт Сарварович, а если после инфаркта беспокоит одышка?- Одышка может возникать чаще всего из-за появления сердечной недостаточности. В этом случае надо провести ультразвуковое исследование сердца - эхокардиографию - для уточнения степени выраженности сердечной недостаточности.- Есть какие-то ограничения питьевого режима и питания?- Что касается питьевого режима, то следует придерживаться привычного потребления жидкости. Изменять его резко нельзя. То же и относительно питания. Ни в коем случае нельзя в этот период изводить себя диетой! Желательно, чтобы в меню было больше овощей и фруктов, причем не заморского, а местного происхождения - яблок, ягод, груш, капусты, свеклы, огурцов... Слишком увлекаться мясным я бы тоже не советовал - 50 - 75 граммов мяса в день вполне достаточно для организма. Очень полезны каши - только зерновые, а не в пакетиках, а также бобовые: чечевица, горох, фасоль. Больших ограничений по питанию нет, тем более что даже здоровый человек не будет есть ложками сливочное масло и баранину каждый день.- Говорят, после инфаркта нужно избегать стрессов.- Конечно, важно, чтобы в семье с пониманием отнеслись к состоянию родственника после инфаркта миокарда. Хотя в нынешней жизни совсем уберечь его от стрессов вряд ли удастся. То, что может сделать сам человек, - это поменьше смотреть телевизор, особенно те передачи, где много негативной информации. Международные кардиологические общества рекомендуют своим пациентам придерживаться этого совета. Чем меньше негативной информации будет поступать через СМИ, тем лучше. Вместо телевизора они советуют найти себе легкое и спокойное хобби - это отвлечет от постоянных мыслей о болезни и пойдет на пользу здоровью.