О маленьких хитростях женской неотразимости

У женской красоты три кита: белоснежная улыбка, чистая кожа и роскошные волосы. К ним необходимо добавить еще ухоженные руки, красивый маникюр, стильную одежду и обувь. Если располагаете достаточным количеством средств, можете обратиться к специалистам. А если нет, позаботьтесь о себе самостоятельно.Улыбка- Для того чтобы в глазах окружающих выглядеть привлекательной, нужно чаще улыбаться. Красивая улыбка придает уверенность и притягивает взгляд. Когда мы улыбаемся, то вырабатываются гормоны счастья эндорфины. Но чтобы иметь красивую улыбку, нужно следить за состоянием здоровья, и в первую очередь зубов. Для этого необходимо своевременно посещать стоматолога и правильно выбирать зубную пасту.Подчеркнуть белизну зубов поможет помада насыщенных ягодных оттенков. Подойдут оттенки кораллового. Избегайте помады теплых оттенков (коричневого, кирпичного или морковного цвета) и будьте осторожны с алым цветом: на их фоне зубы могут казаться желтыми. Но они будут казаться белее, если аккуратно использовать в макияже лица бронзаторы.Глаза и брови- Несколько капель глицерина и витамина Е (можно прокалывать капсулы с витамином Е) помогут скрыть гусиные лапки в уголках глаз. Обратите внимание и на форму бровей, подкорректируйте недостатки. Брови нужно выщипывать по направлению роста волосков.Лицо- Уход за лицом нужно начать с очищения. Чтобы избавиться от черных точек и лишнего кожного сала, в домашних условиях можно использовать щадящие скрабы или гели с фруктовыми кислотами в составе. Они снимут ороговевшие клетки, растворят чешуйки, придадут лицу сияние и свежесть. Не забывайте про кубики льда с зеленым чаем или травами! Они всегда прекрасно освежают кожу лица. Затем с учетом типа кожи можно нанести питательную маску. А через 15 - 20 минут смыть ее теплой водой и нанести крем.Волосы- Для ухода за волосами можно воспользоваться профессиональными масками, купленными в аптеке или специализированных магазинах. Можно делать их и в домашних условиях из натуральных продуктов. Например, маска из черного хлеба и льняного масла сделает волосы живыми и роскошными. При окрашивании волос, чтобы выглядеть моложе на несколько лет, постарайтесь подбирать оттенки с учетом цвета кожи лица и глаз.Руки- Ухоженные руки и красивый маникюр всегда притягивают внимание. Сделайте ванночки с горячей водой и морской солью на 10 - 15 минут. Отодвиньте кутикулу, придайте ногтям желаемую форму. Накройте красивым лаком. Нанесите питательный крем на кожу рук и локтей.Тело- На тело после душа необходимо нанести молочко или бальзам. Маска из двух столовых ложек жирного творога, половины сока апельсина, одной столовой ложки растительного и льняного масла сделает кожу шеи и декольте шелковистой. И не забывайте о важной и магической роли ароматов и дезодорирующих средств!Шопинг- После домашних процедур можно отправиться по магазинам и купить что-нибудь из одежды или обуви, аксессуары или украшения, пусть даже незначительные и недорогие. Новые вещи всегда придают уверенность и поднимают настроение каждой женщине. А чтобы выглядеть свежей, отдохнувшей и красивой, необходимо хорошо высыпаться.Наслаждайтесь жизнью и приятными мелочами, которые дадут вам ощущение внутренней гармонии. Ведь красота - это не только внешняя оболочка, но еще и богатство внутреннего мира.