Сам себе диетолог: как научиться слушать свой организм?

- Правильно! Но свой организм умеют слушать йоги или люди, которые находятся на определенном питании (вегетарианство, веганство и тому подобное). Они это понимают, поскольку чувствуют, что им нужно. Человек - это физиологическая и биологически настраиваемая структура. Так же он может настроить себя и психологически. Например, если вы встанете утром с мыслями - как хорошо, что светит солнце, поют птицы, я доволен всем, так и пройдет ваш день. Если же с утра у вас негативный настрой, то день будет испорчен.Но человек может настроить себя и биохимически. Если каждый день мы в достаточном количестве едим продукты с витаминами, то организм сам почувствует получаемый им качественный натуральный продукт. Поэтому, когда вы утром едите салат из сырых овощей, на обед - мясо с гарниром, а потом хлеб с маслом, то получаете качественный продукт. Но если человек вегетарианец и ему дать съесть 100 граммов мяса, он может почувствовать себя плохо и даже умереть. Организм не сможет этот продукт, выражаясь по-научному, дезинтоксицировать. А вот если мясоеду дать овощи и фрукты, он не умрет. Поэтому у каждого человека в плане питания должна быть своя определенная диета. Но лучше научиться прислушиваться к организму.- Среди молодежи стало модным питаться интуитивно. Существуют ли принципы интуитивного питания?- Это неправильно, таких принципов нет. Когда человек ест то, что ему попалось под руку, или то, что он захотел, это приводит к грубейшему дисбалансу в организме. У нас сейчас любят советовать в интернете по типу: «Я попробовал, мне помогло». Но нет гарантии, что это поможет и другим. Нужно, повторяю, уметь прислушиваться к организму.- Но как научиться слушать свой организм?- Вопрос, с одной стороны, простой, а с другой, очень сложный. Хорошо прислушиваются к своему организму йоги. Но у них выстроена целая система и годы тренировок. Начните прислушиваться к себе, например, когда ложитесь спать.- Поясните, что это такое - физический и эмоциональный голод…- Физический голод заключается в том, что нам недостает физической активности. Человек должен жить в гармонии с природой, питанием и самим собой. Сколько он употребляет калорий, столько и нужно сжечь. В норме каждый день мы должны ходить пешком 10 километров. Если вы физически не активны, то у вас не выходят шлаки с потом и мочой, откладывается избыток жировых веществ. Причем этот избыток откладывается не только под кожей, но и во внутренних органах. Избыточная масса тела приводит ко многим серьезным заболеваниям: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркту, инсульту, нарушению сердечного ритма и сахарному диабету. А эмоциональный голод - это когда нужно делать встряску либо хорошими, либо плохими эмоциями.- Почему все помешались на здоровом питании?- Потому что весь цивилизованный мир стал обращать внимание на ЗОЖ. Сейчас жизнь стала лучше и веселее, поэтому все и следят за своим здоровьем. Зачастую работодатели даже выдают премию тем, кто не берет больничный.- Многие отказываются от углеводов. Правильно ли это?- Пищевые волокна и клетчатка - углеводы, которые в свою очередь являются сахаром. А он входит в структуру многих веществ. Поэтому отказываться от углеводов абсурдно. Люди, которые решаются на это, не понимают биохимию и физиологию организма. Нужно знать, что такое обмен веществ. С точки зрения медицины в интернете пишут бессмыслицу. Не стоит бессознательно доверять всему, что там появляется.- Как быть, когда хочется чего-нибудь вкусного, но вредного?- Здесь нужна воля.- Можно ли примириться с вредной пищей?- Нет, нельзя. Вредная пища не дает достаточного количества натуральных продуктов, а это в конечном итоге ведет к заболеваниям. Я категорически против фастфуда!- Почему так много молодежи страдает в наше время гастритом, холециститом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки?- Нет режима питания, прием пищи не отрегулирован. Человек должен есть три-четыре раза в день, это связано с функционированием желчного пузыря. Желчный пузырь 5 - 6 часов накапливает желчь. Значит, мы должны есть через каждые 5 - 6 часов, чтобы он сократился и пища усвоилась. Например, если человек позавтракал в 7 часов, то обедать он должен где-то в 12 - 13, а ужинать - в 18 - 19 часов. Между завтраком и обедом, обедом и ужином можно перекусить фруктом. В свою очередь ужин должен быть легким - нежирный творог, каша, вареные овощи. А перед сном полезно выпить стакан кефира.