Врач Гамиль ГАРИФУЛЛОВ: У нас чувство долга и ответственности на первом месте

Журналисту «КВ» удалось взять интервью у заведующего вторым инфекционным отделением временного инфекционного госпиталя при РКБ Гамиля ГАРИФУЛЛОВА. Он рассказал о том, в каком режиме трудятся врачи госпиталя, как ведется работа с поступающими пациентами и что придает медикам сил и оптимизма даже в такой сложной обстановке.

В обычной жизни Гамиль Гакильевич, травматолог с 20-летним стажем, заведует травматологическим отделением № 1 травматологического центра Республиканской клинической больницы. Сейчас на плечах команды РКБ, и Гарифуллова в частности, все организационные моменты и решения относительно врачей и пациентов госпиталя, в любой момент он должен быть готов подменить, если потребуется, своих коллег.

— Гамиль Гакильевич, в каком графике приходится работать в связи со сложившейся обстановкой? Насколько это сложно для вас?

— Мой режим — сутки через трое. Часть сотрудников выполняют свои врачебные обязанности в том же порядке, другая — ежедневно с 8 до 16 или 20 часов, в том числе старшие сестры, которые отвечают за питание, снабжение лекарствами, средствами индивидуальной защиты. Врачи заходят в «красную зону» (там, где находятся пациенты с инфекцией. — Ред.) каждые четыре часа. Так же и медсестры — попеременно, по четыре часа, сменяя друг друга. Получается, что за смену сотрудники заходят в «красную зону» по четыре раза.

— Удается ли делать передышку на обед, ужин?

— Да. Если ты уходишь на обед, тебя обязательно кто-то прикрывает. Если сотрудник, согласно графику, в полдень находится в «красной зоне», ему отложат положенный обед. Как только освободится, разогревает еду и ест. До следующего выхода он может отдохнуть и даже прилечь. Пожалуй, трудность сейчас не в этом. На улице все теплее, воздух прогревается до 25 — 26 градусов, а в помещении еще выше, поэтому все сложней пребывать по нескольку часов в средствах индивидуальной защиты. Плюс еще надевается сизаль (получается эффект полиэтиленового пакета), в таком облачении приходится ходить по четыре часа. Нагрузка на персонал во всех смыслах колоссальная.

— Сложно ли было подстроиться к новому ритму? Как семья относится к такому графику?

— Это необходимость. У нас, как у военных, чувство долга и ответственности на первом месте. Семья относится с пониманием, да и за 20 лет, которые работаю врачом, потом заведующим отделением, домашние уже привыкли, что я все время с телефоном — на даче, в отпуске, туалете, бане. В «травматологии» мы обслуживаем большую часть республики плюс сложные случаи, нужно оставаться на связи 24 часа в сутки.

— Бывает ли вам страшно? В какие моменты?

— Держим руку на пульсе, чтобы не упустить возможные осложнения в ходе лечения пациентов, в частности, при хирургической патологии избежать кровотечений, успеть вовремя принять меры. Поэтому медсестры постоянно делают обзвоны больных, которые находятся на домашнем режиме, незамедлительно докладывают врачам о малейших изменениях температуры и состояния дыхания у подопечных. Если вдруг мы понимаем, что-то не так, сразу направляем к больному бригаду — врача и медсестру. Ну и страшно за сотрудников — огромная нагрузка падает на реаниматологов, постоянно работающих с тяжелыми больными, у которых дыхательная недостаточность. Нелегко приходится и медсестрам — на их плечах все процедуры: от измерения температуры до постановки систем; трудно и врачам в приемном покое — первый удар приходится именно на них.

— Есть ли действительно тяжелые пациенты?

— Да, но речь идет о тех, кто изначально имел сопутствующую патологию — еще до коронавирусного периода. В госпиталь они поступают с подозрением на COVID-19, но у большей части диагноз не подтверждается. А состояние связано с обострениями заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за долгого нахождения в самоизоляции, застойных явлений в организме. Часть пациентов имеет обострения на фоне бронхиальной астмы. Плюс есть лежачие, тяжелые больные с большим количеством сопутствующих патологий (онкология, легочные состояния, проблемы с кишечником), которыми человек страдал до поступления в стационар. Бывает так, что состояние хроника было и без того тяжелым, а приехал родственник из Москвы или Петербурга — присоединился еще и вирус от контакта с приезжим.

— Как выглядит механизм госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию?

— Скорая выезжает на вызов к пациентам с высокой температурой и другими характерными симптомами и привозит их к нам. Уже здесь мы делаем тест на COVID-19, который в большинстве случаев не подтверждается, и отправляем на долечивание в другие стационары. Если диагноз подтвердился или пациент в тяжелом состоянии и нетранспортабелен, оставляем у себя, чтобы не допустить ухудшения состояния.

— Несмотря на все трудности, что придает оптимизма?

— Улучшение погоды, солнечные дни. Когда температура воздуха повышается и становится больше солнца, поднимается настроение и у врачей, и у пациентов, заболеваемость идет на спад. Ультрафиолет обеззараживает лучше антисептиков, тем самым снижая распространение вируса. Сейчас у пожилых людей появилась возможность четыре раза в неделю выезжать на дачу, и это тоже внесет свой положительный вклад в ситуацию. По последним научным данным, образующийся на солнце витамин D способствует снижению распространения коронавируса. В совокупности все факторы — солнце, температура воздуха, общий настрой, ожидание чего-то хорошего — будут способствовать улучшению обстановки.

— Какой видите свою врачебную деятельность после окончания пандемии?

— Скажу честно, очень скучаю по основной работе хирурга-травматолога, уже месяц не оперирую и готов приступить к своим профессиональным обязанностям хоть сегодня. Мечтаю вновь помогать людям при неотложных травмах: переломах, повреждениях, разрывах, хоть это тоже ответственность круглые сутки. Пока половина нашего отделения, в том числе и я, работает в очаге инфекции, а остальные коллеги занимаются оказанием неотложной хирургической помощи на базе ортопедического отделения, тоже в усиленном режиме. Плановые операции временно прекращены.