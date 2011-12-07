Восемь жителей Альметьевского района госпитализированы после прививки от COVID-19

В Альметьевском районе восемь жителей госпитализированы после прививки от COVID-19. Осложнения после первой прививки появились у семи человек, у одного – после второй.

У всех поступивших в больницу выявлено поражение лёгких не более 25%, сообщила заведующая ЦРБ Вера Головина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане можно застраховаться от последствий вакцины. Стоимость страхового полиса на сумму 1,4 млн руб. составляет 1800 руб. в год.