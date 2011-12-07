В Татарстане зарегистрирован 51 новый случай заражения COVID-19

В Татарстане медиками официально зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты заразились контактно. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Направлены на госпитализацию 21 человек, а остальные 30 человек лечатся на дому.

География заболевания раскинулась почти на всю республику. По традиции, самое большое число заражений в столице Татарстана — 20 человек. В Набережных Челнах заболели инфекцией 14 человек. По три случая заражения в Зеленодольском и Тукаевском районах. По двое в Альметьевском, Высокогорском и Елабужском районах. Самое минимальное количество зараженных — по одному человеку — в Аксубаевском, Атнинском, Мамадышском, Нижнекамском и Пестречинском районах.

Суммарно в Татарстане зарегистрировано 26 166 случаев COVID-19. Выздоровело 22 775 пациентов, в том числе 54 за эти сутки.

Вакцинировались более 1 млн человек. Отмечается прирост в 3 850 человек.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что от коронавируса умерли еще пять жителей Татарстана. Среди погибших были люди пенсионного возраста.