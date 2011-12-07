Чем опасно катание на «ватрушках»

Пострадавшие пациенты с неохотой рассказывают историю, которая предшествовала травме. Некоторые решаются поделиться случившимся в своих аккаунтах в соцсетях. От описанных ощущений мурашки по спине: «Понеслись с огромной скоростью, так что захватило дух, а дальше момент — и повсюду кровь». Одна из казанских мам, рассуждая на тему катания на опасных снарядах, призналась: «Было дело, поехали покататься с ребенком на „ватрушке“. Но когда увидела, что творится во время спуска ребенка с горы, зареклась ездить на такие развлечения». Говорит, хватило одного раза, чтобы понять, насколько это опасно. Катающиеся сталкиваются, взрослые и дети разлетаются на несколько метров в разные стороны.

Больше всего встревожены растущей популярностью «бубликов» детские нейрохирурги и травматологи.

— Катание на тюбингах остается стихийным развлечением, в совершенно не приспособленных для этого местах, — говорит Владимир Иванов, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ. — Опасность приспособления для катания в том, что фактически это неуправляемый снаряд, обладающий центробежной силой и способностью разгоняться до 40 километров в час. Чаще всего травмированные ударяются либо друг об друга, либо о дерево или столб, есть случаи, когда ребенка выносило к стене здания.

По словам нейрохирурга, при всей опасности тех же ледянок и санок, фанерок у ребенка хотя бы есть возможность затормозить ногами. В «бубликах» же ребенок прочно сидит внутри, при всем желании затормозить не сможет, так и несется по непредсказуемой траектории. Характер травм после такого заезда самый разнообразный: от растяжений, ушибов до серьезных переломов.

Алексей Глушков, врач — травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии ДРКБ, напомнил об ответственности взрослых:

— Любая детская травма — недосмотр родителей, воспитателей. С ребенка спрашивать бессмысленно. У нас в отделении находится 7-летняя девочка, которая каталась на горнолыжной трассе. Спрашивается: для чего в таком раннем возрасте это нужно? Последствия — тяжелейший перелом бедра, разрыв внутренних органов. Я видел 5 — 7-летних ребятишек на горных лыжах. Только за 10 дней нового года к нам поступило более 200 обращений после неконтролируемых зимних забав детей. У нескольких — компрессионный перелом позвоночника. Это полгода ношения корсета, сидеть нельзя, обучение домашнее, то есть серьезная психологическая травма для ребенка.

В некотором роде смягчают серьезность проблемы оборудованные трассы для катания на тюбингах, когда в начале и конце пути присутствует обученный персонал и контролирует съезд каждого человека. Но, во-первых, мало где такое есть. Во-вторых, даже это не всегда гарантия безопасности.

У травматологов, которые работают со взрослыми пациентами, есть негласный термин «ватрушечники» — это те, кто получает травмы во время катания на тюбингах. Самым коварным последствием врачи называют компрессионный перелом позвоночника. Потому что некоторое время после катания человек может даже не осознавать, что получил такого рода травму. Время от времени он ощущает боль в спине или дискомфорт в сидячем положении, может чувствовать, что у него «отдает в спину».

Как объясняют врачи, позвонки при ударах, падениях, подпрыгиваниях на кочках при катании, подобно пружинке, прижимаются друг к другу. При сильном воздействии происходит сдавливание тела позвонка, иногда с образованием обломков, которые смещаются в позвоночный канал. При травме позвонка возможно нарушение целостности межпозвонковых дисков, их миграция, появление грыж межпозвоночного диска. Вдобавок, когда один или несколько позвонков сминаются, защемляются нервы, расположенные вблизи, увеличивается мышечное напряжение. Чтобы не усугублять положение и начать лечение, специалисты рекомендуют при первых неприятных симптомах обратиться в медицинское учреждение.

К слову, наиболее безопасным, согласно статистике, остается езда на лыжах по ровной местности, без скатывания с горы. Об этом напомнили в ходе одной из недавних пресс-конференций с участием республиканских врачей-травматологов.