От бессонницы до болезни один шаг

Пресс-конференция, посвященная важности сна, прошла в ИА «Татар-информ». Спикерами стали заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов, врач-сомнолог, к.м.н., ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии медгенетики КГМУ Юлия Трошина, а также начальник отдела пропаганды и безопасности Управления ГИБДД МВД по РТ Рушан Шакиров.- От 30 до 45% людей на планете страдают от нарушения сна. Это я говорю о популяции в целом, не о больных. Последние данные показывают, что хроническая бессонница и нарушение сна приводят к повышению риска возникновения болезни Альцгеймера, - подчеркнула врач-сомнолог Юлия Трошина.Человеку полезно засыпать около 10 часов вечера, тогда будет вырабатываться гормон мелатонин. И проснется он где-то около 6 - 7 утра. Это и есть здоровый сон, комментирует Юлия Трошина. Если мы чувствуем, что время пошло за 10 - 11 часов, то начинаем тревожиться. А чем больше мы тревожимся о том, что не спим, тем хуже будем спать.- Дневной сон ничем не полезен, если человек взрослый, а особенно пожилой. Однако, когда действительно хотите спать, а не делаете это от скуки, ложитесь обязательно - организм умнее, - заметил Эдуард Якупов.Кстати, излишне долгий сон так же вреден, как и недосып. Кроме того, это явление становится индикатором того, что человеку нужно больше времени для восстановления, а значит, есть какая-то серьезная проблема.- 87% диагнозов бессонницы связаны с психоэмоциональным состоянием человека. Чем больше мы тревожимся о том, как мы спим, тем хуже засыпаем, - добавляет Юлия Трошина. - Если вы заметили, что как минимум три раза в неделю плохо засыпаете либо часто пробуждаетесь, либо ночью спите неглубоко и чувствуете усталость в течение дня, то можно уже говорить о диагнозе «бессонница». По словам специалистов, предотвратить бессонницу помогают медитативная техника, правильная гармонизирующая деятельность, йога, прогулки и чтение приятной книги перед сном, неяркий свет при укладывании, плотно закрытые шторами окна. Необходимо правильно организовать спальное место, обеспечив максимальный комфорт для расслабления тела, комната должна проветриваться, а ее обстановка настраивать на покой.Особое внимание на пресс-конференции было уделено авариям из-за уснувших за рулем водителей. В России число таких происшествий со смертельным исходом значительно больше, чем аварий с фатальными последствиями, произошедших по причине алкогольного опьянения водителя. - Человек может сидеть с открытыми глазами и спать в этот момент. Если вы чувствуете сонливость, отдохните, - обратился к водителям Эдуард Якупов.По мнению Юлии Трошиной, для кратковременного восстановления достаточно 25 минут сна - это позволит заметно увеличить работоспособность. Однако необходимое для отдыха время зависит от возраста человека и даже от часового пояса. Кстати, в соответствии с пунктом 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещается управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении международных автомобильных перевозок - международными договорами Российской Федерации. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. - В прошлом году за нарушение данного требования в Татарстане привлечено к ответственности порядка 700 водителей. В этом году - уже 130, - сообщил Рушан Шакиров.Кстати, 16 марта будут организованы лекции в крупных торговых центрах Казани, на которых людям расскажут о проблемах сна, рисках храпа и о том, как правильно спать. - Мы организуем лекции, чтобы люди понимали, что такое расстройство сна, - поделился Эдуард Якупов.