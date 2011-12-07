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В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев COVID-19

Госпитализировано 12 человек, 18 из них направлены на лечение домой.

В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев COVID-19, три из которых — завозные, 27 — контактные, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что госпитализировано 12 человек, 18 из них направлены на лечение домой.

География новых заражений выглядит так: Казань — 16 человек; Набережные Челны — 7; Альметьевский район — 1; Бугульминский — 1; Высокогорский — 1; Зеленодольский — 1; Нижнекамский — 1; Тукаевский — 1; Ютазинский район — 1 человек.

В общем на 15 июня в республике зафиксировано 21 938 случаев COVID-19.

Вылечились за всё время — 19 332 человек, за минувшие сутки — 4 человека.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

 

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