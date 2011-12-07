Врачи РТ подтвердили еще 51 случай заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 15 августа текущего года зарегистрировано 24 686 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 51 новый случай. Всего выздоровело 21 794 пациента, в том числе 13 за последние сутки. 33 человека получают лечение дома, за здоровьем 18 татарстанцев следят медики в больницах.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.