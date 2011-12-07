Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане за сутки от коронавируса скончались три женщины

Всего в республике COVID-19 болеет 712 человек.

За сутки в Татарстане от коронавируса скончались три женщины 1936, 1938 и 1949 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении. 

Всего на сегодняшний день в республике COVID-19 болеют 712 человек. 

Ранее татарстанцев, не сдавших тест на коронавирус после прилета из-за границы, оштрафовали более чем на 4 млн рублей.

КВ
Лента новостей