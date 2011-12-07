В Татарстане за сутки от коронавируса скончались три женщины

За сутки в Татарстане от коронавируса скончались три женщины 1936, 1938 и 1949 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в республике COVID-19 болеют 712 человек.

Ранее татарстанцев, не сдавших тест на коронавирус после прилета из-за границы, оштрафовали более чем на 4 млн рублей.