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Лечение рака надпочечников в Израиле

Надпочечники - это важные железы внутренней секреции, которые продуцируют ряд гормонов, участвующих в регуляции артериального давления и солевого обмена организма. Злокачественные новообразования надпочечников характеризуются агрессивным течением и быстрым ростом, сложно поддаются терапии и редко диагностируются на ранней стадии болезни. В странах бывшего СССР, где традиционные методы лечения - химиотерапия и лучевая терапия, практические не имеют альтернатив, лечение таких опухолей является лишь симптоматическим.
В государствах с развитой системой медицины, в частности в Израиле, широко применяются инновационные методы диагностики и лечения, в которых используется современное высокотехнологичное оборудование - https://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/rak-nadpochechnikov/. Кроме этого, все процедуры проводятся по общепризнанным международным протоколам, эффективность которых доказана.В крупнейшей клинике Израиля, Первом медицинском центре Тель-Авива, пациент с подозрением на рак надпочечников для начала получает консультации профильных специалистов - онколога и эндокринолога. Назначаются развернутые анализы крови, включая онкомаркеры. После этого, возможно проведение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) и взятие прицельной биопсии под контролем КТ.Используемые в центре методы позволяет визуализировать опухоли и метастазы размером менее 1 миллиметра.К основным методам лечения рака надпочечников в Израиле относят - хирургическое удаление первичной опухоли и регионарных лимфоузлов (по результатам ПЭТ-КТ), дистанционную радиотерапию и таргетное биологическое лечение. Удаление обычно осуществляется высокоточными современными методиками - лазером, аппаратами “кибер-нож” и “нано-нож”.Широко применяется методы лечения, когда противоопухолевый препарат доставляется непосредственно к патологическому очагу с помощью специальной молекулы-носителя. Таким образом полностью нивелируется вредное влияние на здоровые ткани и органы.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.реклама
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