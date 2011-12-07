Лечение рака надпочечников в Израиле

В государствах с развитой системой медицины, в частности в Израиле, широко применяются инновационные методы диагностики и лечения, в которых используется современное высокотехнологичное оборудование - https://telaviv-clinic.ru/clinic/disease/rak-nadpochechnikov/. Кроме этого, все процедуры проводятся по общепризнанным международным протоколам, эффективность которых доказана.В крупнейшей клинике Израиля, Первом медицинском центре Тель-Авива, пациент с подозрением на рак надпочечников для начала получает консультации профильных специалистов - онколога и эндокринолога. Назначаются развернутые анализы крови, включая онкомаркеры. После этого, возможно проведение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ) и взятие прицельной биопсии под контролем КТ.Используемые в центре методы позволяет визуализировать опухоли и метастазы размером менее 1 миллиметра.К основным методам лечения рака надпочечников в Израиле относят - хирургическое удаление первичной опухоли и регионарных лимфоузлов (по результатам ПЭТ-КТ), дистанционную радиотерапию и таргетное биологическое лечение. Удаление обычно осуществляется высокоточными современными методиками - лазером, аппаратами “кибер-нож” и “нано-нож”.Широко применяется методы лечения, когда противоопухолевый препарат доставляется непосредственно к патологическому очагу с помощью специальной молекулы-носителя. Таким образом полностью нивелируется вредное влияние на здоровые ткани и органы.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.реклама