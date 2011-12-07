Вертикальные роды: сын появился на свет через... 5 минут

Хорошо забытое староеКогда я впервые забеременела, то, чтобы максимально облегчить себе задачу, стала изучать тему естественных родов. Узнала, что акушерская кровать придумана врачами-мужчинами для удобства принятия родов ими, а не для роженицы. Меня заинтересовали вертикальные роды. Тогда я жила в другом городе, нашла врача, который принимал такие роды платно, и тщательно подготовилась ко дню рождения своей малышки. По специальности я вокалистка, зная, что во время схваток свою голову нужно переключать на что-то приятное, взяла в роддом ноты арий и романсов. Пение мне очень помогло, а правильно поставленное дыхание улучшило процесс и физическое состояние. Когда же наступил долгожданный момент рождения дочки, тело подсказало, какое выбрать положение: коленно-локтевое. В итоге процесс рождения ребенка показался легким и приятным.Первая мысль после того, как взяла дочку на руки: обязательно пойду за вторым! Спустя три года я снова увидела две полоски в тесте на беременность и начала заблаговременно искать врача уже в Казани. Оказалось, в роддоме горбольницы №16 (бывший 4-й роддом) есть возможность провести так называемые роды свободного выбора бесплатно. Там же я прошла курс психологической подготовки к родам. Это новое направление в области деторождения - роды с применением различных техник расслабления и трансовых методик под гипнозом, которые вела заведующая отделением патологии беременных Мария Владимировна Ильченко. Это профессионал своего дела с 30-летним стажем работы, владеющая всем арсеналом методик классического акушерства, в том числе и старинными повивальными техниками, выступающая за естественное течение родов.На курсах нас учили входить в медитативное состояние. Мы писали сочинения на тему будущих собственных родов, учились правильно дышать. Все это совершенно по-особому настроило меня на роды. Еще одним приятным открытием стали родовые залы. Они обеспечены всем, что нужно для комфортного пребывания рожениц: ванные для переживания схваток, шведские стенки, фитболы и специальные стульчики для принятия вертикальных родов.Я приехала в этот роддом на 41-й неделе беременности, и вскоре у меня начались стремительные схватки. Мой сын стал в буквальном смысле появляться на свет прямо в коридоре отделения. Благо акушерки были рядом и домчали меня на каталке до родзала, где я снова приняла коленно-локтевое положение. И мой малыш родился меньше чем за 5 минут! На третий день после родов Мария Владимировна спеленала меня специальной тканью - свивальником. После этого старинного обряда тело как будто встало на место. Вот уж поистине, все новое - хорошо забытое старое! А все передовые тенденции в родовых практиках сейчас - это то, что уже давно делали наши предки. Об этом рассказывает врач-акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, психолог, завотделением патологии беременных ГАУЗ ГКБ №16, ассистент кафедры акушерства и гинекологии КГМА Мария Ильченко.- Мария Владимировна, когда в вашем роддоме стали принимать роды свободного выбора?- Наш роддом существует почти 50 лет, это одно из старейших учреждений родовспоможения Казани. В год у нас рождаются больше 4000 детей. Программе «Бережное рождение» около двух лет. Все началось с того, что мы озаботились проблемой домашних родов. Их становится все больше, а риск таковых очень велик как для родильницы, так и для ребенка. Мы стали изучать, почему женщины хотят рожать дома. Они отвечали, им нужны комфортные условия, домашняя обстановка. То есть позиции, которые мы можем обеспечить и в условиях роддома, имея достаточную безопасность. Чем больше мы работаем, тем больше понимаем, что женщина - это не матка, яичники и трубы. Женщина - это психология, настроение, чувство, эмоция! Сообразуясь с этим, нужно обеспечить ей в роддоме психологический комфорт, физиологическую безопасность и квалифицированную помощь.Мы стали работать над этим. Съездили в Голландию за опытом к всемирно известному врачу-акушеру-гинекологу Мишелю Одену и к московским коллегам. Сейчас тесно общаемся с профессиональными психологами, доулами, домашними акушерками - с той категорией людей, которые не связаны с медициной, но духовно и душевно связаны с женщинами. Когда родилась концепция, мы поняли, что на правильном пути, это важно и востребовано. А главное - после изменения курса ведения родов улучшились результаты нашей работы, поскольку это физиологично. Женщина испытывает меньше стресса, значит, выделяются совершенно другие гормоны. А когда малыши рождаются с гормонами удовольствия, это совершенно другие дети, скорее даже другое поколение детей! Людей, рожденных в свободе.- Сколько женщин выбирают свободное положение в родах?- Как таковой статистики нет, но с распространением информации таких женщин все больше и больше. Вертикальное положение в родах - один из вариантов свободного выбора. Главное, чтобы женщины в такой интимный момент чувствовали себя комфортно и выбирали такое положение, какое им удобно: кому-то удобно на корточках, кто-то выбирает специальный стульчик, кто-то предпочитает лечь. При этом мы стараемся уложить ее на бок, а не на спину - так более физиологично. В этот момент женщина превращается в осознанного творца, а мы только на подхвате у природы.- Кто же уложил рожающих женщин на спину?- Версий много. В Древней Руси, древней Европе, Латинской Америке, Африке испокон веков женщины рожали в свободном положении. В частности, в России женщины рожали в бане. Бабки-повитухи заставляли их делать физические упражнения, никогда женщину не укладывали и не привязывали. Понятно, что были некие рамки - чистое место, какие-то обрядовые ситуации, но положение всегда выбирала сама роженица. Позже в акушерство стали внедряться новые технологии (которые можно применить, только когда женщина находится в основном лежа) - акушерские щипцы, хирургические манипуляции, обезболивание. Существует еще одна неподтвержденная версия о фаворитке французского короля Людовика XIV. Он хотел наблюдать за процессом рождения престолонаследника, поэтому для удобства короля женщину уложили на спину.- Напомните, кто такие бабки-повитухи.- Повитуха испокон веков была на Руси почетной профессией. А при Петре Первом стала даже официальной. Он основал школу повитух, где выдавались дипломы. Все мастерицы бабичьего дела, так они назывались, были на учете. Это был золотой фонд акушерства того времени! В конце 19-го века в городах открыли роддома, где рожали неимущие. А женщины со статусом всегда рожали дома. Это правильно - и флора привычная, и обстановка спокойная. В деревнях повивальным искусством часто занимались женщины без медицинского образования, имевшие опыт рождения собственных детей, чаще всего это были многодетные мамы. «Повитуха» - от слова «свивать». Когда ребеночек рождался, его в папиной рубахе свивали лентами. Считалось, если таким образом его свить, то ручки и ножки младенца будут прямые, без изъянов.Сегодня мы знаем, что есть очень образованные, грамотные женщины, которые по крупицам собирают обряды, связанные с беременностью, родами и материнством, и делятся своим опытом. Недавно были в Ярославле на фестивале «Руки и сердца».Там собрались врачи, психологи, доулы, духовные акушерки со всей России, из Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Польши, с Украины. Мы делились опытом и различными практиками - «Закрытие родов», психологические тренинги, пеленания, банные практики.- Почему сейчас так популярны партнерские роды?- Муж присутствовал на родах испокон веков. Это позже отцов отстранили. А они всегда помогали женщинам. Когда ребенок рождался, папа перерезал пуповину, если не было повитухи. А такое часто бывало, потому что рожали где придется, между делом, что называется. Когда малыш рождался, его заворачивали в папину рубаху. Отец снимал с себя не чистую отглаженную, а именно с тела. Это еще один плюс того, что мы делаем сейчас на партнерских родах: кладем новорожденного папе на грудь, обсеменяем ребенка семейной флорой. В этом глубокий смысл семьи: все вместе! Поэтому можно сказать, что все новое сейчас в родовспоможении - это возрождение прошлых традиций. И это здорово!