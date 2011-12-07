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Врачи РТ подтвердили еще 32 случая заболевания COVID-19

Всего выздоровело 17 980 пациентов, в том числе девять за последние сутки.

В Татарстане по состоянию на 16 мая текущего года зарегистрировано 21 010 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 32 новых случая. Всего выздоровело 17 980 пациентов, в том числе девять за последние сутки. Скончалось от коронавируса за все время 480 татарстанцев.

Напоминаем, записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по телефонам в районных поликлиник, а также с помощью единого номера 122.

 

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