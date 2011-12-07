За сутки в Татарстане зафиксировано 29 новых случаев COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19 в РТ.

Сообщается, что 1 случай завозной, все остальные – контактные.

Среди заболевших, домой было отправлен 21 человек, 8 нуждались в госпитализации.

География новых заражений выглядит так: Казань – 20 человек; Набережные Челны – 3; Азнакаевский район – 1; Бавлинский – 1; Бугульминский – 1; Зеленодольский – 1; Лениногорский – 1; Спасский район– 1 человек.

За всё время зарегистрировано 21 967 случаев заражений в РТ.

За весь период выздоровело 19 366 человек, за минувшие сутки – 34 человека.

На сегодняшний день в республике провакцинировано 433950 человека, вторую прививку получили 302 658 человек.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.