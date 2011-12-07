Стоит ли лечить зубы во сне?

— Действительно, многие, узнав о доступности такой процедуры, желают ею воспользоваться. Но не стоит воспринимать ее как волшебную таблетку. К ней обращаются исключительно по показаниям и определенные группы пациентов, — поясняет казанский врач-стоматолог Сергей Григорьев. — Обычно это дети, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, психическими расстройствами или выраженной стоматофобией (боязнью лечить зубы). Стоит помнить о целесообразности такого вида лечения. Одно дело, если требуется вылечить сразу несколько зубов, другое — когда необходимо удалить или привести в порядок всего один. Тут, разумеется, ни о каком общем наркозе речи не ведется.

Обычно в стоматологии кроме местного наркоза применяются и два вида глубокого обезболивания — ингаляционный (дыхание через особую маску) или интубационный (когда анестетик вводится в легкие через специальную трубку). Их нельзя назвать в полной мере общим наркозом, правильнее — глубокой седацией. Человек находится в сознании, но вводится в состояние, близкое ко сну. Самочувствие человека при этом на всем протяжении лечения контролируется врачом-анестезиологом, а перед началом пациенту придется сдать все необходимые анализы.

За один прием при глубоком обезболивании стоматологу удается поработать до 5 — 6 часов и решить проблемы сразу со всеми требующими внимания зубами. Часто пациенты волнуются: не попадут ли частички зубов или пломбировочного материала во время сна в дыхательные пути? Этот момент предусмотрен — органы дыхания защищаются с помощью соответствующих приспособлений. Что касается болезненности после «отхождения» анестезии, то, как и в случае с местным видом обезболивания, небольшой дискомфорт во рту допускается. В любом случае перед лечением необходимо обговорить все аспекты со своим врачом. Возможно, все-таки придется сделать выбор в пользу местной анестезии.