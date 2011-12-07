В Татарстане за сутки выявили 49 случаев COVID-19

В Татарстане у 49 человек был выявлен коронавирус за сутки. Из них 7 случаев завезено в республику, и 42 контактных случая.

Госпитализировали 14 человек, а 35 человек отправились на домашнее лечение.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 30 человек, Набережные Челны — 10, Верхнеуслонский район — 1, Высокогорский район — 1, Заинский район — 1, Зеленодольский район — 1, Муслюмовский район– 1, Тукаевский район– 4 человека.

На сегодняшний день выявлено 24 735 случаев COVID-19.

В числе выздоровевших за все время — 21 799 человек, в том числе за минувшие сутки — 5 человек.

Провакцинировано 921 827 человек (прирост — 4 052), вторую прививку получили 741 702 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.