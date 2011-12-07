Галимова: В министерствах Татарстана есть заразившиеся коронавирусом сотрудники

В министерствах Татарстана среди сотрудников, есть люди, которые находятся на самоизоляции или лежат в больнице, заразившись COVID-19. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Ситуация с коронавирусом достаточно напряженная, мы об этом не перестаем говорить. На самом деле очень много заболевает людей, другое дело, что, конечно, есть та часть людей, которым достаточно амбулаторного лечения, но и есть люди, которые тяжело болеют, находятся в больницах, и среди сотрудников, которые с нами работают, таких тоже достаточно», — пояснила она.

Также было отмечено, что среди высшего руководства министерств заразившихся нет, но среди министров большинство — переболевшие коронавирусом. Некоторые из них недавно вернулись на работу после лечения.

«Это же никого не обходит стороной вне зависимости от статуса и положения», — добавила Галимова.