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Минздрав: Восстановление запахов после COVID-19 может занять до полугода

Для скорейшего восстановления необходимы сосудистые препараты.

Обоняние после коронавируса может оставаться искаженным до полугода. Об этом в Instagram-аккаунте оперштаба по борьбе с COVID-19 во время прямого эфира рассказала заведующая лор-отделением казанской клинической больницы № 16 Екатерина Лаптева.

«В течение шести месяцев после болезни все органы должны прийти в себя. Для скорейшего восстановления необходимо использовать интраназальные глюкокортикостероиды», — сообщила Лаптева.

Напомним, что сегодня в Татарстане зарегистрирован еще 51 случай коронавируса.

КВ
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