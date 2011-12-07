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На донорской акции в Казани собрали более 50 литров крови

К благотворительному мероприятию присоединились 114 человек.

На донорской акции «Космос у нас в крови», которая прошла 15 сентября, банк крови пополнился на 51 литр 300 мл. В акции приняли участие 114 человек. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра крови.

На благотворительном мероприятия доноров поддерживали музыканты, ведущий проводил розыгрыш призов.Также волонтеры приглашали участвовать в квизе, посвященном донорству костного мозга.

Ранее депутат Госдумы РФ заявил, что Татарстан обеспечил антиковидной плазмой не только своих жителей, но и отправляет ее в соседние регионы.

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