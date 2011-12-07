Какие проблемы в сфере здравоохранения Татарстана решатся в 2021 году

Как пояснил в ходе мероприятия председатель общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов, изначально членами совета были определены 16 приоритетных вопросов. По результатам опроса татарстанцев на портале госуслуг со 2 ноября по 1 декабря выбраны наиболее важные, с точки зрения населения, задачи. Всего в голосовании приняли участие 16212 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году. Некоторые не просто голосовали, но и оставляли свои пожелания и комментарии. В категории «Свой вариант ответа» свое мнение выразили более 1000 респондентов, оставлено более 2500 комментариев.

Среди высказанных предложений — увеличение оплаты труда медработников, рост компетенций и профессионализма медперсонала, снижение и даже ликвидация платных медуслуг в бюджетных медучреждениях, обеспечение медучреждений необходимыми лекарственными препаратами, повышение качества оказания помощи. По словам Чингиса Махмутова, такая активность указывает на высокий уровень вовлеченности жителей республики в ее жизнь.

А наиболее важными ориентирами на 2021 год названы следующие направления. Итак, планируется увеличить обеспеченность препаратами пациентов после инфарктов и операций на сосудах и уделить больше внимания пациентам после перенесенного заболевания COVID-19 в плане реабилитации. Нарастить укомплектованность поликлиник врачами, а также скорректировать размер зарплаты медицинских работников с учетом средней оплаты труда по республике. Следующая категория задач — снижение смертности от новообразований, а также детской смертности. Кроме того, взят ориентир на рост количества республиканских стационаров и отделений с новой моделью «Дружелюбная поликлиника».

Модернизации первичного лечебного звена будет уделено особое внимание. В 2021 году на это направление заложено 2,4 млрд рублей. Планируется строительство 59 новых объектов и ремонт еще 115. Реализация этого направления будет проходить под неусыпным контролем Минздрава РФ. Также в следующем году закупят 800 единиц нового медицинского оборудования для лечебных учреждений Татарстана и 279 единиц медицинского транспорта для доставки пациентов в медицинские учреждения, медработников до места жительства пациентов, перевозки биоматериалов к месту исследования и доставки препаратов жителям отдаленных территорий РТ.

В силу растущей необходимости госзакупок транспорта, медоборудования было высказано предложение о том, чтобы на сайте Минздрава РТ обеспечить возможность открытого мониторирования результатов торгов и распределения государственных средств. Это обеспечило бы дополнительную безопасность бюджетных средств и снизило вероятность коррупционной составляющей, считают эксперты.

— Хотелось бы затронуть еще одну проблему, касающуюся новых микрорайонов. Пока у застройщиков нет понимания в вопросах необходимости строительства поликлиник, — отметил председатель общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов. — Идут жалобы на здравоохранение в целом. Тот же ЖК «Салават Купере». Там временное помещение для приема пациентов, которое не выдерживает нагрузки. Надо либо ездить в Юдино за медпомощью, либо в ближайшие города.

— В Осиново единственная амбулатория, и та работает с перегрузом, — добавила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. — По Зеленодольску ситуация не лучше. Детская поликлиника работает на территории больницы.

Кстати, в рамках программы модернизации первичного лечебного звена в Татарстане уже есть решение о строительстве поликлиники в ЖК «Салават Купере», а также в Осиново. Уже ведется работа по межеванию участков. Также детскую поликлинику возведут в Зеленодольске.