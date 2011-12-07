Защищаем кожу зимой от морозов

- Зимой кожа становится наиболее чувствительной. Это происходит из-за перепадов температур, когда мы с морозной улицы заходим в теплое помещение или наоборот. Некоторые считают, что зимой у них меняется тип кожи. Действительно, в это время года происходят некоторые метаморфозы: нормальная кожа становится сухой, жирная - нормальной, а сухая - сверхчувствительной. Ключевые проблемы этого периода - потеря влаги, которая ведет к обезвоживанию, и потеря эластичности кожи.- В чем сейчас кожа особенно нуждается?- В зимнее время она особенно нуждается в увлажнении и питании. Но наносить средства с увлажняющими и питательными веществами лучше вечером и при этом стараться не выходить на улицу. Также не рекомендуется выходить на холод с мокрой кожей: из-за испарения влаги она может потрескаться и начать шелушиться. По этой же причине не рекомендуется перед выходом на мороз наносить на кожу увлажняющие кремы на водной основе, кремы с гиалуроновой кислотой, которые удерживают влагу на поверхности кожи.- А как подобрать для зимы крем и маску?- Для упругости кожи лица нужно использовать маски с коллагеновыми белками, гиалуроновой кислотой, витаминами и питательными маслами. Защитные крема для рук могут содержать животные жиры: тресковый, акулий, норковый, кашалотовый. Они хорошо защищают от переохлаждения.- Напомните правила нанесения крема.- Утром, выходя из дома на мороз, за 30 - 60 минут следует наносить на кожу защитный крем, главная задача которого - защищать кожу от переохлаждения. Он должен быть на маслянистой или жирной основе, которая призвана восстанавливать гидролизный баланс кожи, удерживая влагу.- Использование масел будет полезным?- Да, хорошо подойдут масла с увлажняющим эффектом: масло миндаля, виноградных косточек, авокадо, зародышей пшеницы, абрикоса и карите. Также благоприятно действуют на кожу керамиды, они заполняют пространство между поверхностными клетками эпидермиса, благодаря чему снижается потеря влаги.- А как правильно очищать кожу зимой?- В зимний период для удаления макияжа и очищения кожи можно использовать средства, которые не надо смывать водой: очищающее молочко или сливки. Протирать ими лицо с помощью ватных дисков, а затем - тоником без спирта. Если не можете обходиться без частого умывания водой, пользуйтесь водой комнатной температуры (22 - 25 °С). Горячая или холодная вода оказывают дополнительную нагрузку. При жирной и проблемной коже хорошо подойдут очищающие гидрофильные масла.- Правда, что зимой лучше не пользоваться скрабами?- Не совсем так. В холодное время года не рекомендуется бесконтрольно применять пилинги и скрабы, поскольку роговые клетки препятствуют испарению влаги из кожи. Но это не касается омолаживающих процедур и профессиональных пилингов, которые назначаются и проводятся специалистами с выполнением постпроцедурного реабилитационного ухода за кожей.- Что делать тем, у кого кожа стала сухой, начала шелушиться, если на ней появились красные пятна?- Перепады температур оказывают большую нагрузку именно на сосуды. Если у вас есть розацеа, купероз, когда сосуды и капилляры, расположенные в верхних слоях кожи, расширяются и теряют эластичность, на поверхности кожи лица образуются видимые дефекты в виде сосудистых линий и звездочек, применяйте препараты, укрепляющие стенки сосудов.- Стоит ли опасаться зимнего солнца и какую косметику использовать?- Ультрафиолетовое излучение зимой так же опасно, как и летом. Снег сильно отражает УФ-лучи, которые в сочетании с морозом опасны для нашей кожи. Нельзя забывать и про SPF-фильтры в составе кремов. Выбирайте декоративную косметику на жирной основе. Зимой не рекомендуется использование увлажняющих тональных основ и средств для губ. Они должны быть густой консистенции и содержать масла. Тени лучше выбирать жидкие, с воском вместо сухих и рассыпчатых, а на губы чаще наносить защитные бальзамы.- Но ведь коже требуется защита и внутри организма?- Да, поэтому включайте в свой рацион продукты, улучшающие состояние кожи. Это продукты, которые содержат витамины Е, А, С, жирные кислоты омега-3: рыба, зеленые овощи, свежие фрукты, орехи. Оптимальный уровень витамина D также помогает повысить упругость кожи, стимулирует выработку коллагена, усиливает здоровое сияние кожи и помогает противостоять появлению морщин. Ограничьте прием алкоголя и кофе. Выпивайте как можно больше чистой воды (6 - 8 стаканов в день). Гуляйте на свежем воздухе, используя защиту для кожи, и старайтесь высыпаться. Ухаживайте за кожей правильно, тогда она будет здоровой и красивой, а зима принесет только радость.