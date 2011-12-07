В Татарстане зафиксирован ещё 31 случай COVID-19

В республике выявлен 31 случай COVID-19 за сутки, все из которых – контактные, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом РТ

Сообщается, что 14 человек направятся на лечение в госпиталь, 17 человек будут лечиться дома.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 16 человек; Набережные Челны – 6; Елабужский район – 1; Лаишевский – 1; Мамадышский – 1; Пестречинский – 1; Тукаевский район – 5 человек.

Общее число заболевших на 17 июня - 21 998 человек

За весь период выздоровело 19 476 человек, в том числе 110 за минувшие сутки.

Провакцинировано 438 586 жителя республики, получили вторую прививку - 325 756 человек.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.