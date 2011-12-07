Три поликлиники в Казани проводят реабилитационные мероприятия для переболевших коронавирусом

В Казани реабилитационные программы проводятся в поликлиниках № 21 и № 7 и Госпитале ветеранов войн. В ближайшее время еще две поликлиники — в Альметьевске и Нижнекамске — также начнут внедрять в практику данное направление.

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков отметил, что таким образом поликлиники расширяют свой функционал. Стационарные койки для восстановительных программ не требуются. Группы пациентов занимаются дыхательной гимнастикой, в том числе на свежем воздухе, принимают сеансы физиотерапии.

«Не все пациенты переносят ковид без последствий, у многих есть необходимость поддержки, начиная от восстановления организма и заканчивая психологической помощью. Как раз в рамках данного проекта эти проблемы успешно снимаются, — пояснил Жаворонков.