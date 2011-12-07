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Минздрав РТ подтвердил еще четыре случая смерти от COVID-19

В республике официально зарегистрировано 716 случаев смерти от ковида.

Еще четыре человека скончались в Татарстане от коронавирусной инфекции. Это мужчина 1940 года рождения и три женщины 1942, 1946 и 1972 года рождения.

Причины смерти установила патологоанатомическая экспертиза, которая идентифицировала вирус, сообщили в Минздраве РТ. 

Таким образом, на сегодня в республике официально зарегистрировано 716 случаев смерти от ковида.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по сравнению с 2020 годом в этом году в Татарстане изменились клинические проявления коронавируса. Число заболевших среди старшего населения выросло в Татарстане в 4 раза. На столько же возросла летальность среди пожилых. Об этом изданию в интервью сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

КВ
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