Минздрав РТ подтвердил еще четыре случая смерти от COVID-19

Еще четыре человека скончались в Татарстане от коронавирусной инфекции. Это мужчина 1940 года рождения и три женщины 1942, 1946 и 1972 года рождения.

Причины смерти установила патологоанатомическая экспертиза, которая идентифицировала вирус, сообщили в Минздраве РТ.

Таким образом, на сегодня в республике официально зарегистрировано 716 случаев смерти от ковида.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по сравнению с 2020 годом в этом году в Татарстане изменились клинические проявления коронавируса. Число заболевших среди старшего населения выросло в Татарстане в 4 раза. На столько же возросла летальность среди пожилых. Об этом изданию в интервью сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.