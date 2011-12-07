Сонливость и набор веса - повод проверить щитовидную железу

Подробнее о наиболее частом заболевании щитовидной железы — гипотиреозе — мы беседуем с врачом-эндокринологом ЛДЦ «Казанская клиника» Сабировой Резедой Азатовной.

— Какие отклонения в работе щитовидной железы встречаются чаще и как они отражаются на организме?

— 90 процентов всех заболеваний щитовидной железы — это гипотиреоз или недостаточная работа этого органа. Гипотиреоз — синдром, вызванный длительным стойким дефицитом гормонов щитовидной железы. А они являются своеобразным аккумулятором для всего нашего организма — регулируют энергетический обмен в клетках. При нехватке этих гормонов все процессы замедляются. Поэтому крайне важно держать гормональный баланс в норме.

— А какие причины вызывают гипотиреоз?

— Одной из наиболее частых причин гипотиреоза является аутоиммунный тиреоидит, когда из-за выработки большего количества Т-лимфоцитов возникает воспаление, ткань железы повреждается. В дальнейшем это приводит к снижению ее функции.

— Как проявляется недостаток гормонов щитовидной железы?

— При гипотиреозе чаще всего человек чувствует быструю утомляемость, сонливость, снижение памяти и концентрации внимания. Замедляется сердечный ритм, истончаются и выпадают волосы, ногти становятся ломкими. У женщин нарушается менструальный цикл. Наблюдается осиплость голоса, снижается аппетит, возникает склонность к запорам. Человек может жаловаться на раздражительность, тревожность, беспричинную плаксивость. Больные могут быстро набирать вес, и снизить его при этом очень сложно. Некомпенсированная недостаточность гормонов щитовидной железы угнетает эритропоэз и нарушения всасывания железа, что, в свою очередь, приводит к анемии.

— Значит, при таких симптомах надо отправляться к врачу. Какой специалист поможет поставить диагноз?

— Дело в том, что симптомы гипотиреоза неспецифичны и свойственны ряду других заболеваний. Диагноз «гипотиреоз» нельзя установить только на основании жалоб пациента. Необходимо лабораторно-диагностическое подтверждение. Диагноз ставит эндокринолог, он же назначает лечение.

Для выявления снижения функции щитовидной железы, как правило, требуется сделать анализ крови на ТТГ, свободный Т4, антитела к ТПО. Кроме того, выполняется УЗИ-скрининг щитовидной железы. По результатам исследований эндокринолог определяет, есть ли нарушения в работе щитовидной железы, при необходимости подбирает лечение.

— К чему приводит снижение функции щитовидной железы, если не заниматься лечением?

— Без своевременного лечения нарушаются метаболизм, пищеварительная, половая, дыхательная функции, сердечная деятельность.

Поэтому при ранее выявленных нарушениях в щитовидной железе необходим регулярный гормональный контроль анализов и УЗИ щитовидной железы (особенно при наличии узловых образований). Это нужно, чтобы врач наблюдал заболевание в динамике и при необходимости корректировал лечение.

Поэтому при первых тревожных признаках следует обращаться к специалисту.