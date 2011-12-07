Вирус Западного Нила долетел до России: грозит ли вспышка Татарстану

По сообщениям Роспотребнадзора, примерно у 80 процентов инфицированных людей лихорадка протекала бессимптомно. К увеличению популяции комаров и более раннему началу вспышки болезни, по заключениям экспертов ВОЗ, привели сильные дожди и необычно высокие температуры этого года. К сожалению, инфекция не обошла стороной и Россию. По данным на 5 сентября, в Волгоградской области был зарегистрирован 21 случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство пострадавших находились на дачах, где их и покусали комары-переносчики вируса. Отметим, что территория Волгоградской области является эндемичной по заболеваемости данной лихорадкой. Чтобы не допустить массового распространения инфекции, в регионе проводится дезинсекционная обработка водоемов. Вакцины против этой инфекции пока нет. Поэтому все меры защиты прежде всего направлены на борьбу с переносчиками инфекции и недопущение укуса. Так, специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в качестве меры профилактики призывают дачников не создавать условий для выплода комаров. В частности, плотно закрывать крышками различные емкости для воды, не размещать на участках емкости с органическими отходами. Также горожанам рекомендуется проводить обработку подвальных помещений, закрывать сеткой окна и дверные проемы балконов, применять репеллентные препараты и т.д.Почему лихорадка Западного Нила дошла до России? Грозит ли Татарстану вспышка казалось бы экзотической инфекции? Со этими вопросами «КВ» обратились к главному специалисту по инфекционным болезням Минздрава РТ Халиту Хаертынову.- В нашей стране имеются и другие территории, эндемичные по данной инфекции: Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, южные районы Сибири и Дальнего Востока. Это в основном территории юга европейской части России - степи, лесостепи, ландшафтные пояса пустынь, полупустынь. То есть это не какая-то необычная вспышка. В той же Волгоградской области периодически регистрируется лихорадка Западного Нила. Нельзя исключить и того, что зона распространения инфекции может увеличиться. Тенденция потепления климата вполне может способствовать изменениям условий обитания переносчиков вируса, - рассказал доктор.Специалист отметил, что в случае климатических изменений это может коснуться и других инфекционных заболеваний. Однако пока рано говорить о том, что заморские болезни грозят России. Не стоит опасаться, в частности, и распространения лихорадки Западного Нила в Татарстане.- Конец лета - начало осени - традиционное время пика заболеваемости лихорадкой. Нужно понимать, что в нашей республике абсолютно иной температурный режим, климат заметно отличается. Возможны завозные случаи, от них никто не застрахован. Наши граждане активно перемещаются по миру, к нам приезжают туристы из других стран. Переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары различных видов, реже иксодовые и аргасовые клещи, - отметил Халит Хаертынов. Что касается клинических проявлений, доктор подчеркнул, что с момента заражения до появления первых симптомов проходит в среднем от 3 до 6 дней. Болезнь может начинаться остро, с резким повышением температуры тела до 38 - 39 градусов, появлением болей в голове, мышцах шеи и поясницы, глазных яблоках, суставах конечностей. В тяжелых случаях лихорадка Западного Нила поражает центральную нервную систему, приводит к развитию менингита, энцефалита, параличу. Однако у большинства инфицированных людей заболевание протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. - Специфической терапии, как и вакцины, против данной инфекции пока не существует. Все лечение направлено на снятие или облегчение симптомов болезни. Диагноз же выставляется на основе имеющихся у пациента клинических проявлений и после лабораторного подтверждения на наличие антител к вирусу в крови, - подытожил Халит Хаертынов.