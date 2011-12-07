Визит к стоматологу: три распространенных способа обмана

О чем нужно знать, чтобы не переплачивать при посещении стоматологической клиники? О том, как обманывают пациентов и как с этим бороться, рассказывает один из казанских стоматологов-терапевтов. По понятным причинам он попросил не указывать его фамилию.Навязывание дополнительных манипуляций. Доктор отмечает, что одним из самых частых и простых способов получения дополнительной прибыли с пациента является проведение лишних, не всегда нужных или необязательных платных услуг:- Приходит, например, человек лечить беспокоящий его зуб. Врач осматривает ротовую полость и говорит, что для начала нужно провести гигиеническую чистку зубов, удалить зубной камень, насытить зубы микроэлементами и минералами, иначе лечение не принесет должного эффекта. В одних случаях на самом деле все это требуется. Та же реминерализация нужна после отбеливания зубов или же на начальной стадии кариеса для сохранения зуба и недопущения усугубления проблемы. Однако не для всех подряд и именно в данный момент эти условия являются обязательными. В ситуациях, когда у вас закрадываются сомнения в важности той или иной процедуры, врач советует посетить еще двух-трех докторов. Тем более во многих клиниках консультация стоматолога бесплатная. Более серьезный диагноз вместо легкого. Врач рассказывает, что ситуация, когда вместо того же кариеса диагностируют пульпит, не является редкостью:- Люди в большинстве своем являются неосведомленными в вопросах здоровья зубов. Они не могут отличить глубокий кариес от пульпита, кариозное пятно от поверхностного или среднего кариеса и так далее. Но нужно знать хотя бы основные симптомы этих болезней. При пульпите, к примеру, зуб болит даже без наличия раздражающих факторов. Кариес же характеризуется острой, но кратковременной болью в ответ на сладкое, кислое, холодное. Различий у них много. К стоматологу нужно приходить с набором определенных знаний. Как не обмануться? Во-первых, попросите врача не просто объяснить все, но и показать наглядно кариозную полость - это возможно при помощи внутриротовой камеры, дающей хорошее увеличение. Во-вторых, сообщите врачу, что были уже на нескольких консультациях и хотите сравнить мнения разных специалистов для окончательного выбора места лечения. В этом случае врач более ответственно подойдет к решению вашей проблемы, он ведь не знает, какую информацию озвучили его коллеги. В-третьих, обозначив реально существующие проблемы, перейдите к обсуждению различных вариантов лечения. Если стоматолог настаивает лишь на одном способе, это должно насторожить вас. Однако не нужно впадать в крайности и в каждом докторе видеть обманщика. Просто научитесь быть внимательными. Беспричинная замена старой пломбы. Конечно же, у пломбы есть свой срок службы. В среднем он составляет около пяти лет. Пломбу нужно менять, если она стерлась по высоте, потеряла свою герметичность, стала шершавой, по краю появились темные полоски. Когда же на очередном приеме врач начнет настаивать на немедленной замене, опять-таки попросите его продемонстрировать состояние пломбы при помощи внутриротовой камеры. Так вы сможете оценить необходимость замены.- Повторюсь, важно трезво оценивать ситуацию, а не подвергать сомнению каждое слово врача. Даже самая современная пломба под воздействием нагрузок начинает частично стираться, давать усадку, перестает выполнять свою функцию по защите зуба. А кариозный процесс, развивающийся под пломбой, очень коварен и опасен, - отмечает врач. Еще одна проблема - цена вопроса. Пломбы светового отверждения наш собеседник называет одними из лучших. Однако даже качественный материал, попав в руки не отличающегося профессионализмом врача, мало чем поможет:- Главное условие качественной установки пломбы - мастерство специалиста, а не цена или материал. Кстати, многие пациенты приходят на прием, вообще не ознакомившись с прайс-листом. Лишь в конце проделанной работы врач им просто озвучивает сумму, и они идут расплачиваться. Стоматолог не станет хитрить, если видит подкованность пациента. Заранее составьте с врачом план лечения, обозначьте стоимость пломбы, разузнайте все о ней. Если сумма в конце лечения оказалась больше оговоренной заранее, попросите врача разъяснить, с чем это связано. Следите, чтобы в чек не были вписаны процедуры, которые вам не проводились. И не забудьте уточнить гарантийный срок на оказанные вам услуги.