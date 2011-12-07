Эксперт предсказал подъем заболеваемости ковидом в России из-за учебного года

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью продолжится, поскольку вирус будет циркулировать в школах и вузах, а учащиеся будут распространять по своим семьям. Таким мнением поделился, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам Исаева, школы в этом случае можно расценивать как зоны «плотных» контактов, а значит точки распространения. А поскольку дети вновь пошли в школы, вирус будет распространяться.

«Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи», — цитирует эксперта ТАСС.

Исаев призвал россиян чутко относится к своему самочувствию и бережно — к своему окружению. При первых признаках заболевания, стоит оставаться дома, изолироваться, чтобы не заразить коллег и близких. Он также порекомендовал в этом случае постоянно мониторить состояние, сдавать анализы и не запустить ситуации до больничной койки и тяжелых последствий.

«Иначе можно поставить их [коллег или близких] на грань выживания, если принести вирус в коллектив или семью. Инфекционное заболевание — это не шутка», — отметил ученый.

Напомним, в России третий день подряд идет рост числа случаев заражения ковидом. Так, сегодня число зарегистрированных случаев составило более 20,3 тыс. человек. Это самый высокий показатель с начала сентября.