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В РКБ 98% пациентов, заболевших коронавирусом, не были привиты

Большинство находящихся во временном инфекционном госпитале не были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

В Республиканской клинической больнице (РКБ) почти все пациенты, кто находится во временном инфекционном госпитале, не делали прививку против COVID-19. Об этом в больнице сообщили агентству «Татар-информ».

На сегодняшний день 98% находящихся в госпитале не прививались вакциной от коронавируса и сейчас проходят лечение от этой инфекции, рассказали в пресс-службе больницы.

Временный инфекционный госпиталь работает в полную силу, но медработники не перегружены и работаю согласно сменному графику.

Ранее мы писали, что в Набережных Челнах 95% заболевших инфекцией не были вакцинированы от коронавируса.

КВ
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