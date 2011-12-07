В РКБ 98% пациентов, заболевших коронавирусом, не были привиты

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В Республиканской клинической больнице (РКБ) почти все пациенты, кто находится во временном инфекционном госпитале, не делали прививку против COVID-19. Об этом в больнице сообщили агентству «Татар-информ».
На сегодняшний день 98% находящихся в госпитале не прививались вакциной от коронавируса и сейчас проходят лечение от этой инфекции, рассказали в пресс-службе больницы.
Временный инфекционный госпиталь работает в полную силу, но медработники не перегружены и работаю согласно сменному графику.
Ранее мы писали, что в Набережных Челнах 95% заболевших инфекцией не были вакцинированы от коронавируса.